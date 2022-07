Alessia Marcuzzi, "sono pronta a tutto": scatenata, chi vuole portare in Rai

Francesco Fredella 06 luglio 2022 a

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv con un programma tutto nuovo su Rai 2. Si chiamerà Boomerissima ed è molto atteso. In pratica si tratta di uno scontro tra generazioni che animerà Rai2, il programma andrà in onda a fine novembre. Secondo rumors raccolti da Davide Maggio, la conduttrice vorrebbe coinvolgere il figlio Tommaso, classe 2001, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.

“Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”, racconta la Marcuzzi a Il Giornale. Boomerissima è il programma della ripartenza, cucito addosso su misura come un abito. “È un programma che mi sono cucito addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori (…) Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Rai 2. Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto”, svela ancora la Marcuzzi. Il nuovo format sarà diviso in tre parti: studio, strada e casa della Marcuzzi (che pare sia stata ricostruita con una scenografia).

“Sarà un varietà che racconta musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti nazionali e internazionali, ricordi, travestimenti, sfide tra generazioni, ma più che sfide si tratta di punti di incontro perché tante cose che fanno i ragazzi di oggi, anche se non lo sanno, sono le stesse che facevamo noi da giovani. E sarà bello vedere come si incrociano le situazioni, i vissuti”, conclude la conduttrice.

