Francesca Fialdini, "chissà se ne nascerà un altro così": il lutto che tocca la conduttrice

Francesca Fialdini 13 luglio 2022 a

a

a

“Faceva la differenza nel giornalismo”: con queste parole Francesca Filadini ha parlato della morte di Amedeo Ricucci. Un addio commosso che il volto di Rai 1 ha voluto consegnare sui social. Ricucci è stato un giornalista fortissimo, che ha rischiato la vita ben due volte durante. Indimenticabile le sue inchieste nel 2002. Tra l'altro è stato testimone della morte a Ramallah del fotoreporter Raffaele Ciriello e il 3 aprile 2013 fu sequestrato in Siria.

Tony Binarelli, morto il mago di Rai e Mediaset: soltanto un anno fa...

La Fialdini ricordandolo ha affermato: “Era una di quelle persone che faceva la differenza nel giornalismo italiano. Chissà se in futuro nasceranno reporter così”. Poi sulla morte di Ricucci continua: “La sua passione senza limiti conosceva la fatica dei passi camminati nelle scarpe degli altri. Sapeva raccontare le guerre, le loro conseguenze, rischiando. E ha rischiato ce lo ricordiamo".

La7, non solo Gruber e Mentana, chi assume Urbano Cairo: un colpaccio

E poi Francesca Fialdini continua nel suo elogio di Ricucci. “Chissà se in futuro nasceranno ancora reporter così". Si tratta di un importante pensiero dedicato ad un personaggio che ha scritto la storia del giornalismo italiano. Intanto, la Fialdini si prepara al nuovo anno televisivo. Una stagione che la vedrà ancora una volta alla conduzione di "A ruota libera", il programma che va in onda subito dopo Domenica in di Mara Venier.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.