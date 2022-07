L'aria che tira, l'inviata lo spinge via e il passante la aggredisce: choc a La7

13 luglio 2022 a

a

a

Imprevisto su La7 durante la puntata di mercoledì 13 luglio de L'Aria Che Tira. Qui Francesco Magnani, conduttore dell'edizione estiva, si collega con l'inviata Cristina Pantaleoni quando a un certo punto un signore la aggredisce. In video infatti si vede la giornalista iniziare a parlare del consiglio del Movimento 5 Stelle in corso, alle sue spalle c'è un signore con la camicia blu. "Buongiorno Francesco - esordisce la Pantaleoni - siamo qui...". Ma il signore non si accorge di essere davanti alla telecamera e così l'inviata lo sposta.

"Vaccini completamente neutralizzati": Andrea Crisanti, la sua drammatica teoria sul siero

Un gesto che non piace all'uomo che subito si volta e cerca di allontanare le mani della giornalista. "Scusami Francesco qui la situazione è un po' caotica", spiega lei mentre il signore dice qualcosa di incomprensibile. Immediata la reazione del conduttore: "Il caldo ha dato fastidio, suggeriscigli di andare a prendersi una bottiglietta d'acqua, perché le strade di Roma sono per tutti".

"Ideologismo talebano": immigrazione, Delmastro fa a pezzi la sinistra

Proprio la Pantaleoni qualche mese fa, con le proteste No Green pass, denunciava: "Le violenze contro i giornalisti sono sempre più frequenti. I videomaker, poi, sono particolarmente esposti perché mentre i giornalisti della carta stampata possono passare inosservati, noi con la nostra telecamera in mano siamo facilmente identificabili. Siamo preda di insulti e anche di aggressioni fisiche". E quanto accaduto oggi lo dimostra.

"Sei ridicolo, solo perché è del Pd": La Russa travolge Furfaro, caos a La7 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.