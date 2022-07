Tg1, clamorosa gaffe in diretta su Eugenio Scalfari. Occhio a questa foto

14 luglio 2022 a

Brutto scivolone al Tg1 diretto da Monica Maggioni. Oggi 14 luglio, nell'edizione delle 13.30, è andato in onda un servizio che rendeva omaggio a Eugenio Scalfari, storico fondatore de La Repubblica, morto all'età di 98 anni. Come osserva il sito www.vigilanzatv.it, la conduttrice Laura Chimenti ha ripercorso con l'attuale direttore del quotidiano, Maurizio Molinari, le tappe principali della vita e della carriera di Scalfari mentre venivano trasmesse varie immagini del giornalista.

Peccato che, fra queste, sia stata mostrata anche quella dello scrittore J.D. Salinger, autore del Giovane Holden, che non c'entrava nulla con Scalfari né con quanto stava dicendo Molinari. Forse la sua fotografia è stata ritenuta erroneamente quella di un giovane Scalfari? Nessuno ha controllato? Chi è il responsabile?

Tant'è. Questa gaffe ha "macchiato" il servizio su Scalfari che è morto oggi a Roma. Scalfari era nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924, influente e autorevole innovatore del giornalismo italiano, è stato il fondatore del settimanale L'Espresso e poi del quotidiano La Repubblica. Un fuoriclasse a senso unico - ricorderete tutti le sue battaglie contro Silvio Berlusconi prima e contro Matteo Salvini poi - con un passato fascista come di recente aveva raccontato in una intervista a Tiziana Panella: "Ero un Balilla moschettiere, poi un giovane fascista. Ho denunciato dei gerarchi in un articolo e sono stato espulso dal Guf (Gioventù universitaria fascista). Mi hanno espulso, non ero fascista".





