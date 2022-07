Morning News, Simona Branchetti asfalta Pregliasco: "Un insulto agli italiani"

19 luglio 2022 a

Si parla ancora di Covid negli studi di Morning News, il programma mattutino di Canale 5. Qui Simona Branchetti, spiegando che "questo Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati", lascia la parola a Fabrizio Pregliasco. Il virologo però frena, aggiungendo che i casi più gravi sarebbero riconducibili soprattutto ai no vax: "Questa percezione/narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera…Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi".

Immediata la replica della conduttrice: "Professore, soggetti no vax mi sembra quasi improprio…Un insulto a quel 92 per cento della popolazione che tutto sommato si è vaccinata". Ma niente, l'esperto non sente ragioni e chiarisce: "Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente maggiore. Forse mi sono spiegato male. La vaccinazione e in parte la guarigione da virus con la variante Omicron non permette la sicurezza di evitare l’infezione".

In ogni caso, in conclusione, Pregliasco invita tutti i cittadini a vaccinarsi, perché solo con il vaccino si evitano gravi conseguenze a causa del Covid: "Le indicazioni che vengono dagli ultimi studi ci dicono che questo vaccino è utile per rinforzare la memoria delle cellule, per dare una risposta importante e complementare a quella determinata dagli anticorpi in una fase come questa, in cui la circolazione del virus è ancora ampia".

