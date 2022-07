Simona Branchetti in lacrime: la telefonata-choc che la fa crollare in diretta su Canale 5

Francesco Fredella 04 luglio 2022 a

Il disastro sulla Marmolada, dove un ghiacciaio si è sciolto travolgendo sette persone (che sono morte). Altri dispersi, invece, si continuano a cercare. Tutto questo è stato al centro della puntata di lunedì mattina di Morning News (Canale Cinque), condotto da Simona Branchetti. La giornalista, che d'estate ha preso il posto della Panicucci, ha avuto in diretta una testimone oculare del disastro: si tratta di Elisa Dalvit, protagonista di una chiamata straziante. La Branchetti ha avuto difficoltà ad andare avanti: dolore e silenzi. Ma anche occhi lucidi.

Ospite del talk c'è anche Mauro Corona (alpinista e scrittore noto televisivamente per le sue ospitate a #Cartabianca), che ha argomentato per cercare di capire si poteva evitare. Secondo Corona la tragedia non si poteva evitare. Elisa Dalvit, donna che ieri era in cima alla Marmolada, ha visto la morte da vicino. Si è commossa e la Branchetti ha detto: “Capisco il suo dolore, immagino che abbia di fronte agli occhi quelle immagine terribili…”. Poi un vuoto, il singhiozzo. E ancora la domanda per rompere il silenzio: “Quando avete sentito questo boato…”. Elisa ha risposto così: “C’erano persone che urlavano: ‘Via via’. Ma nulla si poteva più fare, niente…”.

Branchetti ha domandato ancora: “Cosa avete fatto?”. E la donna ha risposto: “Siamo rimasti immobili, abbiamo pensato di chiamare i soccorsi e di scendere dall’altra fermata per non intralciare i soccorsi”. Sicuramente c’erano una trentina di persone, visivamente parlando. Non credo che tutti siamo incoscienti. Le guide alpine non credo siano incoscienti. Ieri c’era una guida alpina con il figlio di nove anni. Quel papà è un papà d’oro che non porta a morire suo figlio”. Poi ha pianto di nuovo. “Certo, non si avventurerebbe mai con suo figlio se pensasse che ci sia qualcosa che potrebbe metterlo in pericolo. Su questo le do ragione. Anche voi non credevate che che potesse succedere un cosa simile”, ha aggiunto la Branchetti.

