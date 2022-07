Maratona Mentana, clamoroso: chi torna a La7 dopo 10 anni, un grosso caso

21 luglio 2022 a

Che fine ha fatto Antonello Piroso? Torna a La7, ospite della Maratona Mentana. Si tratta di un ritorno eclatante che subito gli esperti della tv hanno sottolineato. Davide Maggio, uno dei giornalisti più navigati, dedica un pezzo al ritorno di Piroso in video. Insomma, non passa inosservato.

Maggio scrive: "Mancava da circa dieci anni, quando se ne andò nel 2012 – non per sua volontà – non senza polemiche. Piroso, lo ricordiamo, disse: Mi hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto. Fu una puntata indimenticabile, quasi velenosa, che annunciava la fine della sua collaborazione con La7.

Ma, come per magia, Piroso ritorna. Non manca un piccolo problema tecnico: ad esempio la didascalia sbagliata che si legge sotto il suo nome. Mentana lo accoglie facendo gli onori di casa nel corso di una lunga maratona sulla crisi di Governo. Sembra, così si dice, che i rapporti tra loro non siano idilliaci. Ma questa è un'altra cosa.

Riavvolgiamo il nastro. Su Twitter, Piroso - come ricorda Davide Maggio - scriveva: “Di norma non mi occupo/preoccupo di Mentana, da 10 anni a La7 dopo aver preso il mio posto come direttore Tg (storia mai raccontata per bene e in toto, ma le assicuro che chi deve sapere, sa). Ma se Mentana fa un’affermazione a mio avviso grave, devo tacere perché sennò passo per rosicone (che poi è l’accusa cui si ricorre quando non si hanno altri argomenti)?” Piroso alludeva ad una sua certa insofferenza nei confronti di Mentana. Oggi i rapporti come saranno? Chissà.