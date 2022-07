Calenda e Mentana umiliano Conte: "Come siamo messi, condizione disgraziata"

20 luglio 2022 a

a

a

Esilarante siparietto tra Enrico Mentana e Carlo Calenda dopo il discorso di Mario Draghi al Senato. In collegamento con la diretta del TgLa7, oggi 20 luglio, il leader di Azione, dopo che il conduttore ha sottolineato come "stiamo aspettando tutti cosa farà Conte e cosa farà Salvini", ha risposto con ironia: "E pensi come stiamo messi nella vita...". E ancora, ha aggiunto: "Una condizione proprio disgraziata dell'umanità". Quindi Mentana ha scherzato sulla sua maglietta, una polo con la scritta "Azione"...

Il siparietto tra Enrico Mentana e Carlo Calenda

Come sorprendono Conte mentre Draghi parla: sconcertante

Ma in verità c'è poco da ridere. Calenda è molto preoccupato. "Ho una visione pessimistica" della crisi di governo "che spero venga smentita dai fatti. Io dico solo che Draghi le cose gliele ha dette in faccia ai populisti, dritte per dritte, e siccome non mi fido né dei Cinque stelle né della Lega quello che penso è che un rischio c'è", ha osservato fuori da Palazzo Madama. "Se Draghi se ne va, l'Italia va in un tumulto finanziario ed economico gigantesco. Perché è la credibilità del Paese che viene spenta, cioè gli investitori all'estero diranno: 'vedete? L'Italia, anche con Draghi, anche dopo una legislatura di fallimenti, anche così, non è affidabile", ha spiegato Calenda. "C'è un forte rischio che Draghi se ne vada, perché questi partiti sono già in campagna elettorale", ha concluse il leader di Azione.