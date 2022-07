Alessia Marcuzzi sbotta: "Io traditrice?", tutta la verità sulla rottura con Mediaset

Francesco Fredella 28 luglio 2022 a

a

a

Parla senza freni. E racconta tutto. Adesso Alessia Marcuzzi, appena arrivata in Rai, si racconta in un’intervista fiume. "Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono”, spiega. Alessia, rigettando l’etichetta di "traditrice" che qualcuno le ha affibbiato: “È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”, dice.

La mitomane napoletana che si propone agli autori tv: l'incubo di Alba Parietti

E poi parla anche delle vicende private, legate ai suoi ex: Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi (con entrambi ha un rapporto ottimo). "È un esercizio faticoso e insieme un atto d'amore", racconta la Marcuzzi. Che racconta quanto sia importante essere genitori senza egoismi. È necessario, sempre, trovare un’armonia e avere rispetto dell'altro. La Marcuzzi è legata a Paolo Calabresi Marconi. "Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L'amore è dialettica, ma anche silenzi e urla", dice la Marcuzzi. Nessuna rottura. Nessuna turbolenza.

Alessia Marcuzzi, la foto in mare a mezzanotte è senza niente: tutti impazziti | Guarda

Alessia torna in tv con Boomerissima, in onda in Rai. "L'ispirazione – dichiara – mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata". C'è molta attesa, il suo nuovo arrivo in tv tiene tutti sulle spine.