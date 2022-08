Corsa al voto, "irruzione in studio": Celata e ospiti sconcertati, chi entra

02 agosto 2022 a

Un'irruzione nel nuovo programma di La7, Corsa al voto, ha sorpreso sia i conduttori - Paolo Celata, Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli - sia il primo ospite, Matteo Renzi. A entrare improvvisamente in studio è stato il direttore del TgLa7 Enrico Mentana. "Adesso vediamo i sondaggi, c'è tempo per risalire?", ha iniziato a dire Celata rivolgendosi al leader di Italia Viva. Che quindi ha risposto. "Non sarei qui, sennò".

Renzi poi ha detto: "Intanto però in bocca al lupo pure per la trasmissione". "Crepi il lupo", ha risposto prontamente Celata. A quel punto il senatore ha ironicamente aggiunto: "Vederla finalmente senza Mentana, non bullizzato da Mentana, mi fa piacere!". In realtà, però, Mentana c'era eccome.

L'irruzione di Enrico Mentana in studio, ecco il video

Infatti il giornalista ha subito avvertito il suo ospite: "Guardi che Mentana invece mi sa che arriva, eccolo qua. Allora buonasera direttore". "Solo per un'incombenza, perché il lunedì per noi è giorno di sondaggi - ha detto subito Mentana entrando in studio e prendendo posto vicino a Celata -. Siccome sento dire che Carlo Calenda ha il 9%, che Giorgia Meloni ha il 90%, allora vediamo come stanno davvero le cose".