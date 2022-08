Alba Parietti, "Non sono una signora": un clamoroso ritorno in Rai, ecco quando

06 agosto 2022 a

Alba Parietti torna alla conduzione di un programma in Rai: stando a DavideMaggio.it, la showgirl torinese dovrebbe essere alla guida di Non Sono una Signora, in onda su Rai 2 in prime time dal 7 novembre al 5 dicembre. Nessun altro dettaglio però è stato fornito sulla trasmissione. Si sa solo che dovrebbe essere una sorta di Cantante Mascherato in versione drag queen. Protagonisti della trasmissione dovrebbero essere dei volti noti.

È da diverso tempo che la Parietti non ha un programma suo. Nonostante questo, però, è stata spesso presente sul piccolo schermo italiano, ricoprendo diversi ruoli. La si è vista nei panni di opinionista sia sulle reti Mediaset sia su quelle della Rai. Basti pensare a Live – Non è la D’Urso, Zona bianca e La vita in diretta, che sono solo alcuni dei talk di cui è stata ospite nei mesi scorsi. Senza dimenticare che la si è vista nel ruolo di concorrente in programmi come Il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle.

Ora è pronta per una nuova sfida, la conduzione: per lei si tratta di un periodo di grandi cambiamenti. Pare, infatti, che abbia ritrovato l’amore con Fabio Adami, manager romano di 55 anni, lontano dal mondo dello spettacolo. Da quando ha ufficializzato la relazione, in più occasioni la Parietti ha mostrato sui social tutta la sua felicità.