In Onda, lite al veleno tra Telese e Calenda: "Presa in giro"

Carlo Calenda scatenato a In Onda. Nel corso dell'ultima puntata del talk show di La7, Calenda ha avuto uno scontro durissimo con Luca Telese. Al centro della lite gli scenari per il dopo voto. Tutto parte da un intervento di Matteo Renzi alla Versiliana in cui sostiene di fatto due cose: l'appoggio dall’opposizione a un governo nuovo che funziona oppure una mossa per sistemare le cose nel caso in cui questo nuovo esecutivo non dovesse funzionare, come nel caso del governo Draghi e la defenestrazione per mano di Italia Viva di Giuseppe Conte. Parole piuttosto chiare.

Telese però sottolinea: "I deputati di Italia Viva lo sosterranno questo governo, i suoi no". A questo punto Calenda ribatte piccato: "Posso dire che questo è profondamente scorretto? Riascoltate le parole di Renzi?", ha affermato furioso.

Poi aggiunge. "A me va bene tutto ma la presa per i fondelli mi urta". La lite non si spegne, Telese ribatte: "Ma tutti hanno capito che le cose andranno in questo modo dalle parole di Renzi". Calenda replica: "Ha detto aiuteremo il governo dall'opposizione non ha detto altro". In realtà il sospetto è che possa esserci qualche manovra per creare una ammucchiata post-voto pe cambiare le carte in tavola. Vedremo cosa accadrà il 25 settembre.