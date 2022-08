In Onda, Luca Telese asfalta Calenda: "Parole? Non me le metti in bocca"

19 agosto 2022 a

Che lite. Come altro definire lo scontro velenoso tra Luca Telese e Carlo Calenda. A In Onda, il talk show di La7, nell'ultima puntata è accaduto di tutto. Le risse verbali messe in scena da Calenda sono almeno tre. Di due vi abbiamo già dato conto, lo scontro con il conduttore sulle parole di Renzi e la rivolta in studio per le parole sui giornalisti. Ma poco dopo aver archiviato queste due liti, Calenda è tornato alla carica con un nuovo regolamento di conti con Telese.

A far scoppiare lo scontro è una citazione che Telese fa su Calenda in cui il leader di Azione avrebbe accusato la Bonino di essere diventata "dipendente", ovvero che ha girato diversi partiti per farsi candidare e per ultima è diventata dipendete del Pd di Enrico Letta. Apriti cielo. Immediatamente Calenda ha alzato il tono della voce interrompendo il conduttore: "Non mi metta parole in bocca". Lo scontro si accende e Telese ribatte: "Le ha dette lei al Corriere!".

Insomma a quanto pare gli ex alleati sono un nervo scoperto per Calenda che si innervosisce subito quando se ne parla. Segno che c'è qualche preoccupazione tra le file di Azione per il rischio di un flop clamoroso alle elezioni.