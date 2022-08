GF Vip, volano stracci tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: spunta una "dedica"...

Francesco Fredella 26 agosto 2022 a

Una contro l'altra. Ancora una volta. Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe? O viceversa? Dopo le parole al vetriolo della Volpe, che a quanto pare sarebbe stata silurata dal Gf vip, la Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Ma la vera chicca è arrivata con un post sui social dove la Bruganelli ha imprenditrice ha dedicato un proverbio cinese alla collega. “Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”, ha scritto su Instagram. Poi è arrivata anche la risposta dell'ex collega: “Sono tutti invidiosi”.

Adriana Volpe, lo ricordiamo, aveva rilasciato un'altra intervista a Fanpage parlando proprio della sua esclusione dal Gf vip. “Rimango basita. All’inizio ha sputato dove mangiava. Durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla sua incoerenza stendo un velo“, aveva detto la Volpe. Sonia Bruganelli, probabilmente, ha perso la pazienza dopo quell'intervista. Tra la Volpe e la Bruganelli ci sono stati forti attriti lo scorso anno. Lo scontro totale è avvenuto quando la moglie di Bonolis ha pubblicato un selfie con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe dai tempi de "I fatti vostri" (i due sono finiti in tribunale).

E la Volpe, che ha partecipato al Gf vip, ha detto: “Ho ricevuto una chiamata da lui (Signorini ndr), che mi diceva ho le idee molto chiare vorrei te dentro la casa. La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perché conosce la mia storia personale e familiare. La serenità di mia figlia ha priorità su tutto“. Poi la stoccata finale. "Professionalmente e umanamente per me è inaccettabile”, ha ribadito la Volpe commentando la scelta legata al ritorno della Bruganelli come opinionista del Gf vip.