Controcorrente, Fusani: "Pnrr? Intoccabile", la reazione di Donzelli

Claudia Fusani, giornalista e opinionista di Tiscali, spesso interviene ai microfoni di Controcorrente per commentare la politica di casa nostra. Nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4, il tema centrale è quello del Pnrr. Come è noto il centrodestra e Fratelli d'Italia in testa chiedono una revisione del Piano varato dall'Europa che dovrebbe fra ripartire il Paese dopo la batosta Covid del biennio 2020-2022.

Fratelli d'Italia non ha mai fatto mistero di voler ritoccare il Pnrr alleggerendo le clausole previste per dare respiro all'economia che adesso è in una fase totalmente diversa rispetto a quando è stata varata la misura di Bruxelles. In tutti questi mesi il Paese ha dovuto fare i conti con la crisi energetica, con l'aumento vertiginoso dei prezzi e un'inflazione alle stelle, ma anche con una crisi dei consumi senza precedenti.

Tutti aspetti che imporrebbero una riflessione sul Pnrr e un aggiustamento in corsa. Ma per la Fusani il Pnrr è intoccabile: "Qualunque modifica al piano porterebbe via mesi, è impossibile". In studio il deputato di Fdi, Giovanni Donzelli scuote la testa. E in effetti anche Paolo Gentiloni, Commissario agli Affari Economici da Bruxelles ha fatto sapere che è possibile una correzione per poter accelerare nell'attuazione del piano. Ma se lo dice il centrodestra il Pnrr diventa "intoccabile".