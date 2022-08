L'Aria che tira, Fornero insulta Salvini: "Bugiardo. La sua educazione..."

30 agosto 2022 a

Elsa Fornero va allo scontro totale con Matteo Salvini. E lo fa in collegamento a L'Aria che Tira. Di fatto al centro della puntata c'è un argomento che sta facendo parecchio discutere in campagna elettorale: la riforma delle pensioni.

Da un lato c'è il governo Draghi che al momento non ha alcuna intenzione di prorogare la Quota 102 oltre il 31 dicembre 2022 e dall'altro c'è Salvini che chiede un intervento immediato con Quota 41 per permettere a milioni di italiani di andare in pensione prima e non attendere i 67 anni fissati dalla riforma Fornero. Salvini nel corso di un comizio ha spiegato le sue ragioni e i motivi per cui ritiene giusto anticipare l'età pensionabile e dunque cercare di dare una finestra in anticipo a milioni di lavoratori sottolineando il fatto che a suo dire la "Fornero non ha mai lavorato".

Apriti cielo. La Fornero dopo aver ascoltato l'intervento di Salvini ha iniziato a insultarlo: "Salvini è bugiardo quando parla della mia riforma, forse non ha il senso dell'educazione e non conosce il valore della ricerca e dell'istruzione. Non ho mai lavorato? Non considera l'insegnamento un lavoro, non conosce il valore della cultura". Parole pesantissime che hanno gelato lo studio. Insomma il duello tra la Fornero e Salvini prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa il leader della Lega aveva criticato le parole dell'ex ministro che aveva detto "questi vecchietti dovrebbero lavoare di più". L'ultimo schiaffo a chi dopo anni di lavoro vorrebbe godersi il meritato riposo.