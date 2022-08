Striscia la Notizia, "chi arriva dietro al bancone": la bomba di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo 30 agosto 2022 a

a

a

Sta per cominciare la nuova programmazione Rai e Mediaset. Scopriamo, perciò, che a fine settembre a guidare Striscia la notizia ci saranno Alessandro Siani e Luca Argentero, quindi una assoluta novità. Insieme ad Alfonso Signorini al GfVip ci saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Enrico Papi torna a condurre, su Canale 5, Scherzi a parte ma sullo stesso canale ci sono Pio e Amedeo con Emigratis, da settembre. Insomma, una tv senza grandi sorprese ma è quello che il pubblico vuole, nel senso che ogni qualvolta ci sono stati cambiamenti radicali, gli ascolti non hanno premiato la novità.

Luca Telese e Marianna Aprile massacrati: ecco chi travolge In Onda

Infatti, torna Verissimo su Canale5, e così Uno Mattina su Rai uno e ugualmente, sulla stessa rete, È sempre mezzogiorno!, con la Clerici; I fatti vostri, con Anna Falchi e Salvo Sottile su Raidue; Barbara d'Urso su Canale5 con Pomeriggio Cinque e Alberto Matano con La vita in diretta dal 5 settembre su Raiuno. Torna, poi, ancora una volta - ed è bene che sia così - Mara Venier con Domenica in dall'11 settembre. Tra le novità segnalo Bella Ma', un talk condotto da Pierluigi Diaco su Raidue dal 12 settembre. È una trasmissione che mette a confronto le generazioni di ieri e di oggi.

"Non lo voglio più vedere": la rabbia di Roberta Capua, chi fa fuori con una frase

Ma torna anche Serena Bortone su Raiuno con Oggi è un altro giorno, Myrta Merlino con L'aria che tira su La7, ItaliaSì! di Marco Liorni e tanti altri programmi. Recentemente facevo presente quanto la politica abbia, in queste settimane, preso il sopravvento sugli altri programmi e, infatti, su Rete4 ci sono Controcorrente, Zona Bianca, Stasera Italia, Quarta Repubblica; poi Chi l'ha visto? dal 14 settembre su Rai3 e la novità Il cavallo e la torre con Damilano. Mi scuso per quanti ho tralasciato, ma non posso non citare Vespa che con Porta a Porta riparte oggi.