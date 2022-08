CartaBianca, sfida totale della Berlinguer alla Rai: chi porta in studio alla prima puntata

30 agosto 2022 a

a

a

Questa sera, martedì 30 agosto, torna in scena Bianca Berlinguer con il suo CartaBianca, rigorosamente su Rai 3 e rigorosamente con la copertina di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista. Una vittoria a tutto campo, per la Berlinguer: la scorsa stagione infatti fioccarono le polemiche sul suo programma, accusato di dar voce ad ospiti "filo-Putin", tanto che vi sarebbero state profonde manovre in Rai (c'è chi dice orchestrate dalla sinistra) per far saltare CartaBianca. Manovre, ovviamente, fallite.

Anzaldi, il rompiballe della Rai? "Lasciato a casa": si dice che Renzi...

E nel pomeriggio trapelano gli ospiti della prima puntata di questa nuova stagione. Cosa se ne evince? Che la Berlinguer non arretra di un millimetro. Infatti, tra loro figura Alessandro Orsini, il controverso professore che fu l'epicentro del caos lo scorso anno, tanto che gli fu revocato il gettone di presenza dopo le violente polemiche che hanno attraversato Viale Mazzini. L'accusa a Orsini, appunto, è quella di essere filo-russo. Insomma, Bianca Berlinguer riparte in quarta, sfidando chi in Rai ancora le rema contro. Una puntata da non perdere.

E ancora, tra gli altri ospiti, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, Marco Travaglio, Marco Damilano e Luisella Costamagna. Per la politica ecco Carlo Calenda, leader di Azione. Quindi annunciata la presenza di Matteo Bassetti, con cui si parlerà di Covid e vaiolo delle scimmie, oltre al geologo Mario Tozzi, con il quale si affronterà un segmento legato all'emergenza climatica. L'appuntamento con CartaBianca e Bianca Berlinguer è per le 21.20, su Rai 3. Polemiche assicurate?