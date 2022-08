CartaBianca, Mauro Corona: "Dritti verso la catastrofe, cosa ci aspetta". Siamo spacciati?

31 agosto 2022 a

a

a

Su il sipario, riparte CartaBianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3. Nella serata di ieri, martedì 30 agosto, il primo appuntamento della nuova stagione: la trasmissione torna dopo le polemiche dello scorso anno, ripresenta il controverso Alessandro Orsini e, come sempre, nella copertina schiera lo scrittore e alpinista Mauro Corona. Il quale, come di consueto, spazia a tutto campo.

Parte dal racconto dei suoi mesi estivi. E rivela: "Quest’estate mi sono divertito a camminare e scalare. Le mie vacanze sono state un lavoro di fatica. Sono andato anche a trovare mia figlia al mare e siccome siamo partiti all’improvviso sono andato con scarponi e calzettoni", rivela.

Quindi, un commento sui fenomeni meteorologici estremi che hanno caratterizzato il periodo. ""Quest’estate qui c’è stato un temporale distruttivo ogni sera. Bisogna fare i conti con questi eventi da clima tropicale - sottolinea -. Io lo dicevo quindici anni fa e mi prendevano per uno zoticone ridicolo. Dovremmo tornare alla campagna, all’orto e alle galline", profetizza e consiglia Corona, legato a doppio filo con le montagne e con la natura.

Infine, come sempre, una battuta sull'attualità politica: "La caduta del governo Draghi? Non poteva durare. Ma non durerà nemmeno il prossimo esecutivo. Stiamo andando verso la catastrofe. I prezzi sono sempre più alti ma le paghe e le pensioni sono le stesse. Il gas costa troppo e le aziende rischiano", conclude profetizzando un futuro drammatico.