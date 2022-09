Domenica In Show, colpo al cuore di Mara Venier: la decisione della Rai

Francesco Fredella 02 settembre 2022 a

Sta per iniziare la nuova nuova stagione televisiva, confermati molti programmi Rai. Domenica In, con Mara Venier, sarà ancora una volta il format più atteso. Ma Davide Maggio, adesso, pubblica una notizia che diventa virale: Domenica In Show su Rai 1 non si farà. Si tratta, lo ricordiamo, della puntata in onda in prima serata che, stando a quello che racconta Maggio, potrebbe saltare.

Eppure lo scorso venerdì 16 settembre, nel corso della conferenza stampa, era stato annunciato uno speciale in prime time di Domenica In: un esperimento simile a quello accaduto a maggio quando la puntata superò la concorrenza dell’Isola dei Famosi su Canale 5. "La puntata non ci sarà, a quanto pare per ragioni di tempo e studio. La stessa conduttrice ha preferito concentrarsi unicamente sulla classica Domenica In, che riprenderà dall’11 settembre sempre alle 14", scrive Davide Maggio.

Inutile negare che Domenica In Show avrebbe avuto solo una funzione: riaccendere il venerdì sera di Rai 1. serviva in attesa del ritorno di Tale e Quale Show (che è in programma per il 30 settembre). Mara Venier, intanto, è al lavoro per la nuova edizione del programma che resta uno dei più seguiti da sempre. Secondo gli ultimi rumors non cambierà molto rispetto al passato: stesso format con ospiti ed attualità. La Venier è stata una delle poche conduttrici ad affrontare la Pandemia con lo studio vuoto e milioni di italiani a casa.