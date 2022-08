Mara Venier, lo scatto "a tradimento". Come l'ha beccata il marito

23 agosto 2022 a

Ennesimo scatto a tradimento. Lei, Mara Venier, lo chiama così da sempre. Perché suo marito Nicola, uno degli uomini più brillanti in Italia, ama divertirsi sui social. Che rappresentano un vero passatempo per rimanere in contatto con il pubblico. Lui si definisce fan di Mara Venier ed ha ragione: come dargli torto? Tutti amiamo la signora della domenica, che tornerà al timone dello storico programma di Rai1 tra poche settimane.

Ma cosa accade in casa Venier-Carraro? La coppia torna da Santo Domingo, dove solitamente trascorre le vacanze estive, e Mara Venier si dedica alle pulizie in minidress. Arriva lo scatto a tradimento del marito Nicola Carraro, che subito il giro della Rete. Dopo l'ennesimo scatto, lei commenta: “Foto a tradimento del mio simpatico marito che non fa niente e mi prende in giro… Scusate amiche di Instagram ma i vostri mariti vi aiutano? Fanno qualcosa in casa? Nostalgia domenicana”.

Vacanza conclusa per zia Mara. Adesso si torna in studio per le prove di Domenica in, attesissima edizione che andrà in onda a partire da settembre. Per la Venier gli ultimi anni sono stati molto intensi e complicati: portare avanti una trasmissione del calibro di Domenica in, in piena emergenza Covid non è affatto semplice. Ma lei, regina indiscussa della televisione, ce l'ha fatta