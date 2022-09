Mara Venier-choc: "Mi picchiava, ha cercato di uccidermi con un coltello"

04 settembre 2022 a

Nel giorno del ritorno di Domenica In, Mara Venier si confessa al Corriere della Sera. Oggi, domenica 4 settembre, la mitica Zia Mara inizierà la conduzione della sua 14esima stagione del contenitore di Rai 1, addirittura una in più di Pippo Baudo. Insomma, scrive una pagina della storia televisiva italiana.

Ma nell'intervista al Corsera, la Venier rivela un dramma che fino ad oggi non aveva mai condiviso. "Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava. È arrivato a cercare di uccidermi", spiega. Cosa le ha fatto? "Mi ha aspettato sotto casa con un coltello. Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo", rivela la conduttrice.

Quando le chiedono chi fosse il violento, risponde: "Uno che non ha accettato la fine della nostra storia. Diceva di amarmi ancora. Ma questo non è amore. Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono". In che modo? "Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto. Fu un grave errore. Alla fine sono stata costretta a denunciare, andavo sul set con due carabinieri di scorta. Ma avrei dovuto interrompere la spirale prima. A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire... Purtroppo noi donne siamo fatte così", conclude Mara Venier, rivelando un aneddoto drammatico della sua vita.