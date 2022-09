Fuori dal Coro, scoop-Giordano: "Chi fa soldi sugli immigrati"

12 settembre 2022 a

Scalda i motori, Mario Giordano, pronto per il secondo appuntamento della nuova stagione di Fuori dal Coro, l'urlatissimo talk-show che conduce in prima serata su Rete 4. E così, alla vigilia dell'appuntamento, ecco che dalla redazione del programma Mediaset filtrano le prime indiscrezioni sul "menù" che offrirà un Giordano sempre più scatenato.

A meno di due settimane dal voto per le elezioni, si parte ovviamente dalla politica. In primis un'intervista a Carlo Calenda, leader di Azione e del cosiddetto terzo polo, costituito da Calenda e da Matteo Renzi e la sua Italia Viva. Dunque, un'analisi sui ritardi del governo di Mario Draghi nell'affrontare la drammatica crisi energetica che sta colpendo l'Italia: focus su problemi burocratici relativi alla riattivazione delle piattaforme per l'estrazione del gas nel Mar Adriatico e a quelli relativi agli impianti fotovoltaici nel nostro Paese.

Ma non è finita. Dopo la politica, a Fuori dal Coro ecco tornare al centro del dibattito il vaccino: da Giordano, "un'analisi sugli studi in merito alla vaccinazione per i guariti da Covid-19". E ancora, viene annunciata "un'inchiesta sul business dell'immigrazione": chi fa i soldi sulla pelle dei disperati?

Infine, la consueta pagina dedicata dalla trasmissione ai casi di occupazioni abusive delle case, con un focus sui problemi amministrativi nella gestione degli sfratti. Ci sarà anche un ultimo aggiornamento sulla drammatica vicenda di Mauro e Teresa, coniugi di Terlizzi che per un debito di soli 4.500 euro hanno perso la loro casa.