Chi l'ha visto, la bomba della Scairelli: "Novità su Angela Celentano"

Francesco Fredella 14 settembre 2022

Torna Chi l'ha visto, il programma più longevo della televisione italiana. Si parlerà anche del caso di Angela Celentano, scomparsa da troppi anni in condizioni a dir poco misteriose. Federica Sciarelli è pronta al ritorno. La Celentano fu rapita sul monte Faito nel 1996, da quel momento non si è saputo più nulla.

Angela Celentano, 26 anni dopo una clamorosa svolta: "Viva ma... che fine ha fatto"



E c'è molta attesa per il ritorno dopo la pausa estiva. Il sito dell’ufficio stampa della Rai fa sapere che la Sciarelli si occuperà di questo caso proprio come primo della serata. Negli anni "Chi l'ha visto" ha sempre cercato di capire cosa fosse accaduto quel giorno, ma è molto difficile riuscire a risalire alla verità dei fatti. Poi è stato fatto, nel tempo, di recente un nuovo age progression per capire come possa essere realmente la Celentano oggi, si tratta di una prospettiva affidabile.

"Angela Celentano è lei?", la segnalazione che cambia tutto dopo 26 anni

Ma, ovviamente, non è la realtà dei fatti. Ad esempio si è parlato anche di una macchia color caffè sulla sua schiena ed è la stessa macchia che una ragazza che si è fatta viva dall’America Latina pare abbia. Potrebbe essere lei? Tanti, troppi interrogativi. Una puntata imperdibile che lascerà tutti con il fiato sospeso nel corso della serata.