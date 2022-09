I Soliti Ignoti, Amadeus: "Gas? Allora...". Battuta amarissima, come siamo ridotti

17 settembre 2022 a

a

a

Riferimento all'attualità a I Soliti Ignoti, il programma di Rai 1 in onda venerdì 16 settembre. Durante la partita che ha visto protagonisti un padre e una figlia provenienti dalla Campania, Amadeus è incappato in una gag. "Che lavoro fai?", ha chiesto il conduttore al signor Massimo che prontamente ha risposto: "Sono un operaio, lavoro per una ditta che distribuisce gas metano in provincia di Avellino". Una frase che ha permesso ad Amadeus di ironizzare: "Gas? Allora è come fare il gioielliere...". E subito lo studio è scoppiato in una fragorosa risata.

Ricordate l'uomo che vinse 368mila euro? "Premio congelato": chi è davvero Mario, choc in Rai

"Eh, si praticamente" ha confermato ridendo anche lui il signor Massimo. Poi è stata la figlia a rispondere alla domanda del conduttore, raccontando di essere una studentessa prossima ai test di Medicina. La coppia è riuscita ad arrivare allo step finale del gioco con ben 93.000 euro. Purtroppo però padre e figlia non sono riusciti a portare a casa il montepremi, dato che non hanno indovinato il parente misterioso.

X Factor, Linda canta i Maneskin. La reazione inaspettata di Damiano David | Guarda

Sempre su I Soliti Ignoti, è notizia di queste ore che un ex concorrente, Dario Di Mario, non ha potuto ritirare il premio da 368 mila euro. L'uomo, residente a Terracina, non ha dichiarato che aveva in corso un procedimento penale.

,