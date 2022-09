Domenica In, voci su Totti e Blasi: che carta si gioca Mara Venier

Francesco Fredella 16 settembre 2022 a

La prossima puntata di Domenica In potrebbe essere ostica, difficile. Il motivo? Dall'altra parte, quindi a Mediaset, torna Verissimo ed Amici di Maria De Filippi. Mara deve continuare a fare bene macinando ascolti. Giusto qualche dato sparso: nel corso della prima puntata ha ottenuto il 16.5% di share. Ma Canale 5 schiera in campo due fuoriclasse: Silvia Toffanin con Verissimo e Maria De Filippi con Amici. C'è il rischio che qualcosa potrebbe andare per il verso storto. Ed è per questo, allora, che a Domenica In potrebbero optare per la fine della storia tra Totti-Ilary, il vero unico e grande scoop del 2022.

Il vero problema potrebbe arrivare dalla rete perché alcuni utenti, su Twitter, hanno scritto: “Sempre loro”; “Sempre le stesse persone, ci manca solo l’intervista a Jerry Calà”; “Ancora i soliti amici, basta”. Insomma, tutto farebbe pensare ad un vero attacco alla regina della domenica da parte di un pezzo di utenti del web (una minima parte). Un pezzo di telespettatori teme che la Venier possa riproporre personaggi già intervistati nelle passate edizioni, ma zia Mara in quel caso porterebbe comunque a casa un bel risultato perché le sue interviste sono sempre uniche. Da fuoriclasse.

Secondo TvBlog, è attesa Stefania Sandrelli che ha raccontato a Repubblica di essere stata vittima di un episodio di violenza. “Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva avere rapporti con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia", ha detto l'attrice. Arriverà anche Walter Veltroni, regista del film “È stato tutto bello”, omaggio al compianto Paolo Rossi ed in studio ci sarà anche la moglie dell’ex calciatore, Federica Cappelletti.