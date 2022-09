Domenica in, bomba-D'Agostino: "Ha le prove". Totti-Blasi, qui cambia tutto

18 settembre 2022 a

Roberto D'Agostino, ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata del 18 settembre, fa delle clamorose rivelazioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. "La loro storia è come quella di È nata una stella, lei non era famosa poi la sua fama è diventata grande quanto quella di Totti". A quel punto, secondo Dago, la conduttrice si è allontanata dal Pupone: "Ma nessuno poteva scriverlo. Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cornuto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma".

Quindi D'Agostino rivela che ci sono gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary Blasi e il video della sicurezza della banca nel quale si vedrebbe Ilary Blasi e suo padre prendere i Rolex dalla cassetta di sicurezza. "Lei aveva ricevuto l'assicurazione da Francesco Totti che lui non aveva nessuna storia extraconiugale. Quando hanno capito entrambi che la loro storia era finita, si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l'annuncio della fine della loro relazione. Lei, però, rompe il comunicato consensuale perché Alfonso Signorini pubblica le foto di lui che la sera prima era stato a casa di Noemi. A quel punto, lei fa saltare tutto ed è diventata una guerra dei Roses. Ognuno ha cose dell'altro, devastanti. L'intervista di Totti a Cazzullo è un atto giudiziario: ‘non sono io il mostro', dice con quella intervista, ‘perché lei ha altre storie'. Totti ha screenshottato i messaggi erotici di Ilary Blasi".