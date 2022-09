Domenica In, Mara Venier in lacrime: "Mai più", il lutto che la sconvolge

19 settembre 2022 a

Tutto il dolore di Mara Venier, la conduttrice di Domenica In, il seguitissimo contenitore in onda la domenica pomeriggio su Rai 1. Tutto il dolore che la mitica e sensibile Zia Mara manifesta proprio in apertura di trasmissione.

Infatti i primissimi secondi della diretta sono stati dedicati all'alluvione che ha devastato le Marche, alla sciagura del maltempo. "Siamo vicini alle famiglie colpite da questo disastro, che hanno subito dei lutti per colpa dell'alluvione": queste le parole di Mara Venier.

Dunque, la regia ha proposto alcuni filmati che mostravano le conseguenze della sciagura, video tratti da diverse edizioni dei telegiornali. Tra questi, anche quello del padre di Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni sparito dopo essere stato travolto dall'acqua. Dopo lo straziante intervento del padre, con gli occhi lucidi, Mara Venier ha commentato: "Speriamo con tutto il cuore che il desiderio di questo papà di ritrovare vivo il suo bambino possa avverarsi".

E ancora, ha aggiunto: "Permettetemi di dire che queste cose non devono succedere mai più. Undici sono state le vittime e ci sono ancora due dispersi, tra cui quel bambino di soli otto anni", ha ricordato la conduttrice di Domenica In.