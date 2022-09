Non è l'Arena, Mentana fa saltare Giletti: il "golpe" a La7

22 settembre 2022 a

a

a

Enrico Mentana si prende tutto il weekend. Il direttore del Tg di La7 sarà il protagonista indiscusso del fine settimana politico. Mentana infatti occuperà lo spazio televisivo già venerdì 23 settembre, nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima del rigoroso silenzio che precede il voto di domenica. Il giornalista condurrà uno speciale del tg. Tra gli ospiti presenti in studio i leader che si contendono il governo il 25 settembre.

"Quando torna a casa...". Francesca Fagnani, la confessione su Mentana

La trasmissione, dal nome L'Ultima Parola, andrà in onda dopo Otto e Mezzo, alle 21.15. Ma non solo, perché Mentana sarà presente anche di pomeriggio, a partire dalle 17, prima del consueto appuntamento con il telegiornale delle 20. Una scelta che causa inevitabilmente la cancellazione della puntata di Lingo con Caterina Balivo.

"La sindrome del Pd": Mentana inchioda Letta, ecco la loro idea di "democrazia"

A dover pagare le spese, anche Massimo Giletti. Nella giornata delle urne, Mentana prenderà il posto di Non è l'Arena. Poi, dalle 22.40 il giornalista si collegherà con i telespettatori alla guida della Maratona Elezioni 2022, per seguire in diretta le operazioni di scrutinio fino ai risultati, in quella che si preannuncia essere una lunga e movimentata notte. E non solo per Mentana, già abituato nel 2022 a maratone di lunga durata: basta pensare alle dirette sulla guerra in Ucraina.