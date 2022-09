Verissimo, "tuo marito ti leva i soldi per pagare me": cala il gelo dalla Toffanin

24 settembre 2022 a

Imbarazzo a Verissimo per Silvia Toffanin. A far arrossire la conduttrice di Canale 5 Pio e Amedeo, ospiti nella puntata di sabato 24 settembre. Qui la coppia ha annunciato il ritorno di Emigratis, che andrà in onda mercoledì. Ma non solo, perché i comici non hanno evitato diverse frecciate, spesso e volentieri rivolte alla conduttrice e al compagno. Proprio Pier Silvio Berlusconi è finito al centro di diverse battute: "Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo 'stress'. Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c’è lo stress…", ha esordito Amedeo mentre la Toffanin si è detta d'accordo.

Ma ancora, Amedeo ha proseguito: "Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensa. Mi paga tuo marito (Berlusconi e Toffanin non si sono mai sposati, ndr)". "Leva i soldi a te per darli a me, incredibile", ha aggiunto Pio mentre la conduttrice non poteva che scoppiare in una risata.

Ma non è finita qui, perché poi la Toffanin ha chiesto di poter mandare in onda un'anteprima del programma. Una richiesta che ha subito scatenato i due: "Sei la proprietaria, tu puoi fare quello che vuoi". Infine la stoccata conclusiva con Amedeo che ha affermato: "Il presidente (Berlusconi, ndr) sta facendo un percorso con lo xanas, perché mandare questa roba in prima serata è una follia".