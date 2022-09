Amadeus, "veramente...". Cala il gelo in studio ai Soliti ignoti

25 settembre 2022 a

Una gaffe di Amadeus fa sorridere i telespettatori de I soliti ignoti, fortunatissimo game-show di Rai1 che ha lanciato sabato la prima serata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90, super-spettacolo musicale condotto dall'Arena di Verona dallo stesso Amadeus. Prima di dedicarsi alle platee kolossal stile Festival di Sanremo, il popolarissimo Ama ha divertito e si è divertito nello studio, decisamente più intimo, del suo quiz, alle prese con due concorrenti. Mentre tentavano di dare una risposta cercando un accordo, Ama è intervenuto come suo solito: "Jessica tanto per cambiare non è d’accordo", ha sottolineato notando la perplessità di una delle due ragazze. Piccolo particolare: la concorrente scettica non si chiama Jessica, ma Ester, e il presentatore padrone di casa ha sbagliato nome. “Probabilmente Jessica era la concorrente di un’altra puntata”, è la risposta fulminea di Amadeus quando Ester gli fa notare con garbo e un po' di imbarazzo l'errore.

Il direttore artistico di Sanremo, dopo aver registrato la sconfitta finale della coppia, che non è riuscita a portarsi a casa il gruzzoletto del montepremi, ha dunque ceduto la linea a... se stesso. Altra parata di stelle sul palco: dai Cugini di campagna con l'intramontabile Anima mia al grande Fabio Concato con Domenica bestiale, da Rita Pavone (e il suo tormentone anni 60 Il ballo del mattone) fino agli ospiti stranieri Fools garden (Lemon tree, hit di metà anni 90) e Nik Kershow, icona degli 80 con The riddle. E momento clou il ritorno in scena degli Aqua, band scandinava diventata famosa con Barbie girli nel 1997. E a suggello di quel pezzo, ecco il bacio tra i cantanti Lene e Renè che emoziona tutti, spettatori e conduttore.