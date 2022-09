Paola Barale pazzesca a 55 anni: così a Domenica In, "irriconoscibile"

25 settembre 2022 a

Da una buona ventina d'anni Paola Barale ha scelto di restare lontana dalla tv, un po' per indole personale un po' per mancati incastri professionali. Il suo carattere forte e indipendente, in amore come sul lavoro, di certo non ha facilitato la ricomposizione di qualche "frattura". Ma l'amore del pubblico nei suoi confronti è del tutto intatto. Sorprendentemente, visto la facilità con cui lo showbiz lancia, rumina e cancella le sue star. Ma lei, a 55 anni splendidamente portai, non appartiene a questi tempi "veloci" e un po' vuoti. E lo dimostra tornando in grande stile a Domenica In, ospite di Mara Venier nel salotto di Rai 1. Una meteora luminosa, una apparizione improvvisa che manda letteralmente in visibilio i telespettatori sui social.

Rivelatasi ancora giovanissima negli anni Ottanta come (stupefacente) sosia italiana di Madonna, poi affermatasi come spalla di Mike Bongiorno in alcune indimenticabili stagioni della Ruota della fortuna e passata non senza qualche ferita profonda dalle forche caudine del gossip e di tormentate relazioni sentimentali (iconica quella con Raz Degan, altro animo randagio del mondo dello spettacolo), la showgirl piemontese si presenta a Domenica In con un look tanto sobrio quanto di grande impatto.

Capello biondo d'ordinanza ma corto a caschetto, t-shirt marrone girocollo, giacca pesante colorata ed elegante, dal vago sapore maschile. Niente lustrini o paillettes, una immagine che non lascia spazio a facile (e volgare) sensualità ma che proprio per questo conquista. E c'è chi su Twitter azzarda: "Non l'avevo nemmeno riconosciuta".