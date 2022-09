Verissimo, la rivelazione di Silvia Provvedi: "Cos'ha fatto il mio compagno in carcere"

25 settembre 2022 a

Per Silvia Provvedi non sono giorni semplici. La cantante del duo "Le Donatella" ha svelato a Verissimo il momento doloroso che sta vivendo: prima l'arresto del compagno, poi la morte improvvisa del padre. Proprio su Giorgio De Stefano, compagno della Provvedi, si è soffermata Silvia Toffanin. La conduttrice di Canale 5 ha ripercorso nella puntata di sabato 24 settembre la storia d'amore dei due, ricordando che ora il ragazzo è in carcere con l'accusa di far parte della ‘ndrangheta e di essersi macchiato di gravi reati.

I due, prima che De Stefano venisse condannato a 12 anni e otto mesi, hanno dato alla luce la figlia Nicole. "Con il mio compagno - ha spiegato la giovane - procede bene. Lui ha un legame unico e inspiegabile con Nicole, anche se ha passato poco tempo assieme a lei". Al momento infatti papà e figlia possono vedersi poco e la situazione non è migliorata in piena pandemia. Nonostante questo De Stefano sarebbe comunque riuscito a legarsi alla piccola Nicole.

"Passerà anche questa. Rimaniamo sempre positive. Ci tengo a non mollare mai, neanche di un passo. Fortunatamente abbiamo una bambina che non conosce tristezza - ha concluso aggiungendo -. Lei vive per lui. Lei sa già che l’amore per il padre è grandissimo".