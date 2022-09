Striscia la Notizia, "voglio che tu lo faccia": Argentero, una telefonata pesantissima

26 settembre 2022 a

Luca Argentero da domani 27 settembre e per una settimana condurrà Striscia la notizia su Canale 5 con Alessandro Siani. In una intervista a La Stampa, l'attore rivela: "Ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c’è già il co-conduttore Alessandro Siani. Io caso mai sarò più il clown bianco, e insieme spero che saremo una coppia piacevole per il pubblico. Ed è andata in modo semplicissimo. Ricevo una telefonata secca, senza fronzoli: 'Sono Antonio Ricci, vorrei che

aprissi la nuova stagione di Striscia la notizia. Poi mi ha assicurato che non sarebbe stato troppo impegnativo, che mi sarei divertito, che una settimana passava in

fretta".

L'attore aggiunge di aver "accettato con piacere, sono molto incuriosito". Del resto il tg satirico di Ricci, osserva Argentero, "fa grandi ascolti da 35 anni, non ha certo bisogno di me per questo. Ha un valore autoriale indiscusso. Si può essere più o meno d’accordo con il programma, con il suo modo di porsi, ma certo non

si può non riconoscere la sua unicità, che lo rende così speciale".

E non sa perché Ricci abbia scelto proprio lui. "Solo Antonio può rispondere. Mi avrà ritenuto adatto". Di sicuro non ci sarà nulla di improvvisato: "Proviamo eccome".