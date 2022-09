Otto e Mezzo, Travaglio vomita odio sulla Meloni: "Ecco cosa non sa fare"

26 settembre 2022 a

Marco Travaglio sputa veleno su Giorgia Meloni. Ospite nel salotto di Lilli Gruber, il direttore del Fatto Quotidiano ha immediatamente aperto il fuoco sulla leader del partito che ha vinto le elezioni: "Io non sono preoccupato per il suo partito post-fascista, sono preoccupato per altro". A questo punto comincia il pesantissimo affondo: "Il problema è il sistema di potere a cui è legata, Berlusconi e la Lega".

E ancora: "Ricordiamo i governi con Forza Italia e Alleanza Nazionale legati all'affarismo e ai conflitti di interesse". Travaglio ovviamente scorda i pessimi risultati invece raggiunti dai governi di sinistra e da quelli a guida 5 stelle.

Ma il suo livore non conosce confini così ha aggiunto: "Non sanno governare, non sono in grado". Insomma ha già emesso la sua sentenza senza nemmeno attendere la formazione del nuovo governo. La sensazione è che dalle parti del Fatto ci sia una sorta di isteria per il trionfo della Meloni e di tutto il centrodestra e ora ancora una volta "Marco Manetta" si trova nella condizione di dover contrastare un governo dei moderati. Il più indigesto per Travaglio.