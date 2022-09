L'aria che tira, profezia-Peter Gomez: "Pd al 2%. E la Meloni..."

27 settembre 2022 a

Il Pd è il grande sconfitto di queste elezioni. E lo sa bene anche Peter Gomez che all'Aria che Tira su La7 fa una profezia su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Secondo il direttore de ilfattoquotidiano.it, il Pd rischia davvero grosso e profetizza una discesa al 2 per cento nel caso in cui dovesse perseverare negli errori commessi in questi ultimi mesi con una campagna elettorale che definire disastrosa è poco: "Letta è stato messo lì dopo che Zingaretti era scappato. La prospettiva del PD è che se sbaglia finisce al 2% come i socialisti francesi, mangiati da Macron e da Mélenchon".

Poi spiega anche quali sono gli scenari per il centrodestra: "Durerà per cinque anni". Insomma secondo Gomez non dovrebbero esserci grosse sorprese. Ma di certo a rischiare di più è il Pd che da questa sconfitta difficilmente riuscirà a riprendersi. Le manovre per il dopo-Letta sono già iniziate e di fatto il prossimo segretario si troverà davanti un partito ormai a pezzi...