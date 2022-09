Fuori dal Coro, Mario Giordano scatenato: "Li vedete questi?", siluro su Di Maio

28 settembre 2022 a

Mario Giordano si scatena a Fuori dal Coro. Il conduttore in apertura di puntata su Rete 4 ha voluto salutare a modo suo alcuni dei ministri che non rivedremo più con la caduta del governo Draghi e l'inizio dell'avventura del governo di centrodestra.

Giordano ci va giù duro: "Questa è una liberazione. Adesso non rivedremo più Luigi Di Maio. Non è stato rieletto, è stato trombato e questa, fatemelo dire è una liberazione". Poi va all'attacco di Speranza: "Anche lui non lo rivedremo più al governo. Questo non è fascismo, questa è una liberazione, lo ribadisco".

Poi si scatena sempre di più: "Perché non è forse una liberazione poter dire che non rivederemo più il ministro Lamorgese? Non è questa forse una grande liberazione". A questo punto il tono di voce si fa sempre più duro e Giordano, mostrando una foto che ritrae i tre ministri insieme, va all'attacco definitivo: "Ciao, ciao, Lamorgese, ciao Di Maio, ciao Speranza, non ci rivedremo più". Da tempo il conduttore di Fuori dal Coro contestava le posizioni dei ministri. E ora è arrivato il momento di salutarli con il nuovo governo che sta per arrivare.