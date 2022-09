Fuori dal coro, Giordano scatenato: "Se sono tornati i fascisti...", sinistra umiliata

28 settembre 2022 a

a

a

Mario Giordano, in apertura della puntata del 27 settembre di Fuori dal Coro, su Rete 4, comincia con un attacco ironico e fortissimo alla sinistra che ha perso le elezioni dopo aver puntato, di fatto, tutta la sua campagna elettorale sul pericolo del ritorno del fascismo e sull'accusa di fascismo, appunto, alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Le ultimissime settimane, a guardare la televisione sui modernissimi schermi ultrapiatti, c'era da avere paura", ironizza il conduttore. "Tutti che dicevano: 'se vince la Meloni torna il fascismo'. Ha vinto la Meloni e io mi domando: mica sarà tornato il fascismo e dovremo mica vedere di nuovo i cinegiornali?".

Quindi Mario Giordano manda in onda un servizio sfottò - un cinegiornale appunto - sulla vittoria di Giorgia Meloni. "25 settembre, una giornata storica e di sommo gaudio per la stirpe italica: un oceanico plebiscito ha infatti ratificato la vittoria per sua eccellenza l'onorevole Giorgia Meloni". Il conduttore conclude poi il suo editoriale suonando la sveglia alla sinistra: "Gli italiani non hanno creduto a questi appelli insensati, sono andati a votare e hanno scelto il loro governo, perché scegliere il proprio governo è tutt'altro che fascismo, è la festa della democrazia".