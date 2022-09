Matttino 5, Panicucci fa a pezzi l'avvocato del padre di Saman: "Venga qui"

28 settembre 2022 a

Scontro acceso tra Federica Panicucci e l'avvocato che difende i genitori di Saman, Simone Servillo. Come è noto qualche giorno fa è stata resa nota una intercettazione in cui il padre della ragazza pakistana scomparsa nel nulla ammette di averla uccisa. Il legale dei genitori di Saman intervenuto a Mattino Cinque ha detto una frase che ha fatto scattare l'ira in studio: "I genitori non hanno ancora ricevuto una notifica, non sanno nemmeno che c'è un processo a carico loro in Italia".

Pronta la replica: "Perché dice che non gli è arrivata alcuna notifica? Certo, non si sa dove vivono?", ha affermato Patrizia Groppelli, opinionista ospite in studio. E il legale, aggrappandosi alle interruzioni, è subito andato all'attacco: "O mi fate parlare oppure ci salutiamo, se dovete solo fare servizi e dovete solo fare asserzioni, non capisco a cosa vi serve la mia presenza”. “Noi facciamo capire agli italiani ciò che apprendiamo”, la replica della Panicucci.

“Posso parlare? Bene. Voi fate il vostro mestiere come tutti…”, ha continuato l’avvocato per poi essere interrotto dalla Panicucci: "Ma l’intercettazione in cui il padre dice: 'L’ho uccisa io' c’è su tutti i giornali”. “Allora parli lei?”, ha attaccato Servillo, per poi sostenere che quella frase del padre di Saman potrebbe essere stata interpretata male. “Io rispondo, ma me lo dovete lasciar fare”, ha chiosato il legale mostrando segni di nervosismo.

Poi un altro momento di nervosismo: “Se mi volete capire bene, se non volete capire…”, ha affermato l'avvocato. “Io ho la sensazione che tutti abbiano capito”, la replica della Panicucci. Alla fine la conduttrice ha deciso di chiudere il collegamento per questioni legati ai tempi della trasmissione: "Se vuole, nei prossimi giorni può venire qui, così da spiegarsi meglio”, ha affermato la Panicucci. E il legale ha chiuso con stizza il suo intervento: “Potevo farlo ora, ma non mi avete fatto parlare. Sono stato in altre trasmissioni, ma mai mi è capitata una cosa simile".