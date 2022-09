Storie Italiane, Eleonora Daniele gela lo studio: "Sveglia con le corna"

29 settembre 2022 a

a

a

Siparietto a Storie Italiane. Eleonora Daniele protagonista di uno scambio di battute con l'inviato collegato dall'Inghilterra. Al centro del dibattito in studio c'è la Royal Family colpita dalla morte della Regina e che ora deve fare i conti con il nuovo Re Carlo. Sul finale di trasmissione, l'inviato afferma: "Non so voi, io ultimamente mi sveglio a suon di cornamusa, come faceva la regina. Sto diventando sempre più royal".

"Tremavo per la paura. Quella sociopatica...": accusa agghiacciante a Meghan Markle

Immediata la replica della Daniele che sorridendo dice: "L’importante è non svegliarsi a suon di corna". Da qui parte una serie di risate in studio e di commenti a doppio senso sulle cornamuse. Il cronista poi interviene di nuovo e afferma: "La regina pare avesse un suonatore di cornamusa per lei tutte le mattine". E uno degli ospiti in studio ha aggiunto: "Beh, questo è da Blob".

"Pentito, sull'orlo del panico": com'è ridotto il principe Harry

La Daniele si è poi rivolta al cronista in collegamento: "Ti invidio, Mario, posso dirtelo? Te lo dico proprio col cuore, vorrei essere lì in questo momento". E ancora: "Vorrei essere lì per vedere tutta questa bellezza". Infine l'inviato ha chiuso lo scambio di battute così: "Cerco di portarti io tutte queste immagini. Sono qui per te!".