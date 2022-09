Ambra, fucilata ad Allegri ad X-Factor: "Se non fossi finita in psicoterapia..."

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Ad X-Factor arriva Ambra Angiolini. E spiazza tutti perché si produce in una vera e propria bordata all’ex Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Nel mirino c'è proprio lui, i dubbi stanno a zero. Tutto è avvenuto nel corso delle blind audition del reality canoro.

La storia tra Allegri e Angiolini era finita sui giornali sin da subito, ma si è esaurita nel giro di pochi mesi. E la battuta della Angiolini è tagliente. "Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo", afferma tagliente la giurata di X-Factor. E su Twitter, nel giro di pochi minuti, accade di tutto.

Infatti la Angiolini è andata in psicoterapia dopo il naufragio sentimentale con il ‘Conte Max’, esattamente dopo 4 anni d'amore. La sua dichiarazione ha tutto il sapere della vendetta. E non solo. Secondo i rumors, ma non ci sono conferme, Allegri l'avrebbe tradita. Sarà vero? Mistero.

Intanto, Ambra Angiolini ha voltato pagina definitivamente. E dopo Allegri ha ritrovato il sorriso con Francesco Scianna. E' stato il settimanale Diva e Donna a raccontare questo scoop: pare che Ambra abbia trascorso una notte di fuoco con Scianna, attore che ha partecipato ad una serie su Netflix. Insomma, per la Angiolini, Allegri ora è soltanto un ricordo.