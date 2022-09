Federica Panicucci: "Non scherzo, dicono che...". Rumors bomba sulla Corona

30 settembre 2022 a

a

a

Sembra proprio una rivelazione choc quella di Federica Panicucci nel corso di Mattino 5. “Non sto scherzando!”, svela. “Dicano siano un po’ braccino”. La conduttrice si riferisce ai Reali. “Ci domandiamo se siano un po’ braccini nella Casa Reale. Lo so, sembra una battuta…Ma in realtà sono molto attenti a tutta la parte economica…A non spendere troppo e all’immagine che vogliono dare", dice ancora nel corso della puntata.

"Venga qui a farlo": Panicucci fa a pezzi l'avvocato del padre di Saman

Si parla da troppo tempo dei Reali e quando la Regina era in vita, nel corso degli anni, si sussurrava di una certa sua propensione ad essere parsimoniosa. “Guardate che non sto scherzando”, giura la Panicucci. "A quanto pare sono un po’ braccino…” Poi manda una clip e al ritorno in studio dice: “Visto che avevo ragione? Tra l’altro Kate Middleton indossa gli stessi vestiti più di una volta". Un dettaglio che non passa inosservato e che la Panicucci riesce a cogliere in diretta.

"Un rinc***". Il gelo di Federica Panicucci: microfoni aperti, e...

Per la coppia Vecchi - Panicucci sarà un pomeriggio importante: saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. “Domani pomeriggio abbiamo un impegno…Domani saremo da Silvia Toffanin…Siamo onorati…Insieme a noi tanti altri ospiti”, dicono. Oltre a loro, la Toffanin intervista anche Carmen Di Pietro, suo figlio Alessandro Iannoni e tantissimi altri.