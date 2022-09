Verissimo, il figlio di Alain Delon: "Mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita"

30 settembre 2022 a

a

a

Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato Anthony Delon: l’intervista andrà in onda su Canale5 nel pomeriggio di sabato primo ottobre, ma dalle anticipazioni filtra un importante chiarimento in merito alle voci uscite sulla stampa internazionale. Dopo l’ictus, Alain Delon avrebbe aperto all’ipotesi dell’eutanasia: il leggendario attore francese sta migliorando e ora il figlio ha deciso di sgomberare il campo da ogni dubbio.

"Guarda che se ti piacciono le vecchie...": l'ospite che sconvolge la Toffanin

“Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita - ha dichiarato dalla Toffanin - c’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell'eutanasia, per non soffrire”. Poi Anthony Delon ha affrontato un altro argomento delicato, quello dei comportamenti violenti tenuti dal padre nei suoi confronti: “Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio”.

"Cosa ha fatto il mio compagno in carcere": la rivelazione di Silvia Provvedi

“Quando si soffre così tanto interiormente - ha continuato Anthony Delon - può succedere di riproporre questo dolore nei confronti degli altri. Se l’ho perdonato? Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori”.