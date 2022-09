Otto e mezzo, Sallusti: "Meloni divisiva?", lo schiaffo a Rula Jebreal e Saviano

30 settembre 2022 a

Si parla di Giorgia Meloni da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 30 settembre e Alessandro Sallusti lancia una bordata a tutti quei giornalisti e artisti che continuano a criticarla e a lanciare l'allarme fascismo nel nostro Paese: "Non credo che la Meloni abbia diviso il Paese, Giorgia Meloni ha fatto opposizione. E addirittura", aggiunge il direttore di Libero, "ha fatto opposizione in momenti decisivi passando anche con la maggioranza, quindi unendo e non dividendo. Lei ha delle posizioni ma basta vedere i flussi elettorali - chi ha votato chi - la Meloni ha preso un po' da tutti i partiti".

E ancora, osserva Sallusti: "Io penso che le paure che ci sono in questi giorni sono quelle della casta, della classe dirigente: hanno paura i Maneskin, ha paura Rula Jebreal e ha paura Roberto Saviano, ma io non vedo tutta questa paura nelle strade". Quindi conclude il direttore di Libero, "io credo che Giorgia Meloni dividerà o no in base ai risultati del suo governo", se la leader di Fratelli d'Italia "saprà governare non sarà divisiva, se non saprà governare gli italiani si divideranno".