Tu si Que Vales, Belen proibita: "Orgasmo sul palco", tutti senza parole

Belen stupisce tutti a Tu si Que Vales. Per la nuova puntata dello show del sabato sera di Canale Cinque, la showgirl argentina ha scelto un vestito verde che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. Un maxi dress, da sera, che è un omaggio ai red carpet hollywodiani, con scollatura e spacco che hanno letteralmente mandato in tilt i fan dell'argentina. E anche Teo Mammucari quando ha finto un orgasmo durante lo show.

A sottolineare la scelta giusta dell'abito ci sono le sue spalle sottili, la coda di cavallo alta e tirata che si addicono benissimo alla gonna a sirena. Dettagli che non sono certo passati inosservati sul palco del programma e sui social in tanti hanno voluto mandare un messaggio a Belen per sottolineare il proprio apprezzamento per la scelta dell'outfit. Belen è sempre più la protagonista indiscussa del programma di Canale Cinque, dove porta avanti una sfida sulla sensualità con Sabrina Ferilli.

L'attrice romana usa abiti molto attillati che di fatto sottolineano le sue forme intatte a 58 anni e ancora sexy. Insomma nel sabato di Mediset si affrontano due icone della bellezza in tv. E come sempre il pubblico si divide tra i fan della Ferilli e quelli di Belen. Bisognerà attendere la prossima puntata per capire quali saranno le scelte per il nuovo look.