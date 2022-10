Giorgia Meloni, Montaruli a Controcorrente: "Ecco perché vi stupirà"

02 ottobre 2022 a

A Controcorrente la deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli parla delle sfide che attendono il nuovo governo a guida Giorgia Meloni. Ma la Montaruli va oltre e parla del temperamento della Meloni e delle sue capacità nella gestione della cosa pubblica.

La Montaruli afferma che la premier in pectore mostrerà autorevolezza e competenza: "Giorgia Meloni è una persona molto rigorosa innanzitutto con se stessa e quindi non mi stupisce questa scelta di non festeggiare perché rientra nel suo carattere. È una persona consapevole innanzitutto della grande difficoltà in cui si trova l'Italia e che ereditiamo. Questo non toglie che esiste il consenso delle urne e che va rispettato. Giorgia Meloni ha tutti i requisiti e tutti gli strumenti per poter adottare quelle politiche che possono sostenere l'Italia in questo momento di crisi. La principale sorpresa che voi avrete sarà proprio quando Giorgia Meloni si interfaccerà con l'Europa: vi dimostrerà un'autorevolezza e una competenza che vi lascerà sorpresi. Dimostrerà a tutti gli opinionisti che difendere l'Italia non è antitetico a un interesse complessivo".

Insomma alla Meloni spetta una grande sfida quella di salvare il Paese in uno dei momenti più difficili con la crisi economica che avanza e il caro bollette che sta di fatto sotterrando il potere di acquisto delle famiglie.