Tu si que vales, "la porta sempre al collo": il drammatico retroscena sulla De Filippi

Maria De Filippi ha un segreto: porta sempre addosso una collana. I telespettatori hanno sempre notato questo dettaglio, ora arriva la verità su questa sorta di "amuleto" che tiene al collo. Si tratta di un pegno d'amore che le ha regalato Maurizio Costanzo. Un simbolo di un legame che li unisce ormai da oltre 25 anni. I due si sono uniti ancora di più dopo l'attentato di via Fauro che per poco non ha ucciso il giornalista e la conduttrice Mediaset.

E proprio nell'ultima puntata di Tu si que vales, andata in onda ieri sera, la De Filippi ha dovuto fare i conti con questo terribile ricordo. Un illusionista che si è esibito sul palco le ha mostrato la foto dell'esplosione. La De Filippi è rimasta senza parole e si è emozionata non poco vedendo quelle immagini.

Quell'attentato di matrice mafiosa ha per sempre cambiato la vita della conduttrice e di Costanzo. E così lei dimostra il suo grande amore per lui portando al collo una collana che è il simbolo della loro unione che ha resistito anche alla mano vigliacca di chi voleva ucciderli perché impegnati contro Cosa Nostra. Più volte Costanzo ha organizzato puntate e talk per risvegliare, negli anni '90, la coscienza degli italiani e dei siciliani contro la mafia. Uno sgarbo che non gli è stato perdonato.