Non è l'Arena, furia Giletti: "Uno scandalo", la frase che scuote l'Italia

03 ottobre 2022 a

a

a

Massimo Giletti non le manda a dire. Il conduttore di Non è l'Arena si scatena e di fatto mette nel mirino il reddito di cittadinanza. Come sappiamo la misura varata dal governo Conte e fortemente voluta dai Cinque Stelle sta provocando dei problemi alle casse dello Stato.

Giletti e il (vero) dramma di Fabrizio Corona, in diretta

Le truffe si susseguono senza sosta. E così nel corso dell'ultima puntata di Non è l'Arena, Giletti si è sfogato puntando il dito proprio contro la misura che la Meloni vuole mettere in discussione. In questi ultimi anni spesso il reddito è finito in tasca anche a delinquenti e addirittura a soggetti che hanno conti in sospeso con la giustizia per reati di mafia.

Un "golpe" a La7, Mentana fa saltare Giletti: cosa sta succedendo

Giletti su questo punto è stato durissimo: "Basta non ne posso più. Non si può dare il reddito di cittadinanza ai mafiosi". Una frase che ha scosso lo studio e che ha ricevuto una grande condivisione sui social. I controlli della Gdf sui percettori del reddito di cittadinanza vanno avanti senza sosta ma è difficile monitorare, soprattutto al Sud, chi intasca il sussidio e pooi fa un lavoro in nero. Per questo motivo è necessaria immediatamente una correzione del reddito con controlli più stringenti e paletti molto più alti.