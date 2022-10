Non è l'Arena, Sallusti asfalta Lerner e la sinistra: "Non ce la menate..."

03 ottobre 2022 a

Scontro acceso tra Alessandro Sallusti e Gad Lerner a Non è l'Arena. Il direttore di Libero ha risposto alle parole di Lerner contrario sulle voci di Un Draghi che starebbe preparando il terreno per il nuovo governo in Europa. Sallusti ha spiegato che la scelta del premier è coerente con gli interessi dell'Italia in Europa e di fatto il passaggio di consegnare tra Draghi e la Meloni dovrebbe avvenire in piena armonia anche con l'Europa. Ma lo scontro poi si è spostato anche sulla mossa della Germania che ha scelto di dotarsi di una sorta di proce cap sull'energia stanziando ben 200 miliardi di euro.

Sallusti ha replicato a Lerner che sosteneva le mosse di Berlino: "Io non capisco una cosa, prima parlate di Europa unita e poi davanti alla Germania reagite così. Non menatecela con l'Europa unita se ognuno fa gli affari suoi...".

Parole molto chiare quelle del direttore di Libero che ha spento la retorica della sinistra sull'Europa che agisce in blocco offrendo soluzioni comunitarie davanti alla crisi. Di fatto la mossa della Germania ha sancito la fine dell'Europa, la locomotiva del continente è andata per la la sua strada fregandosene dei suoi compagni di viaggio. Nulla di nuovo, purtroppo...