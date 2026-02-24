Garlasco, botta e risposta Giletti-Taccia: "Non quadra", "Mai fatto"

Si parla ancora una volta del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Nella puntata in onda lunedì 23 febbraio su Rai 3, Massimo Giletti non nasconde i propri dubbi. In particolare quelli legati alle parole di Andrea Sempio sulle telefonate fatte a casa Poggi uando l’amico Marco Poggi era in vacanza: "Sapevo che era in vacanza, ma non quando sarebbe tornato - ha detto il nuovo indagato -. Avevo cercato di contattarlo, non ero riuscito. Ho chiamato a casa, mi è stato detto che non c’era, ho riprovato a contattarlo ma non riesco, quindi il giorno dopo consapevolmente chiamo casa, chiedo quando sarebbe rientrato, da lì non ho più chiamato".

A detta del conduttore le versioni sono però contrastanti: "A volte dice di non sapere se fosse partito, poi se fosse tornato. Non quadra". Immediata la reazione di Angela Taccia, legale di Sempio, che replica: "Non ha mai cambiato versione, tutti gli amici confermano la sua. Gli amici dicono che Marco non aveva detto la data della partenza".