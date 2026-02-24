Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, botta e risposta Giletti-Taccia: "Non quadra", "Mai fatto"

martedì 24 febbraio 2026
Garlasco, botta e risposta Giletti-Taccia: "Non quadra", "Mai fatto"

1' di lettura

Si parla ancora una volta del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose. Nella puntata in onda lunedì 23 febbraio su Rai 3, Massimo Giletti non nasconde i propri dubbi. In particolare quelli legati alle parole di Andrea Sempio sulle telefonate fatte a casa Poggi uando l’amico Marco Poggi era in vacanza: "Sapevo che era in vacanza, ma non quando sarebbe tornato - ha detto il nuovo indagato -. Avevo cercato di contattarlo, non ero riuscito. Ho chiamato a casa, mi è stato detto che non c’era, ho riprovato a contattarlo ma non riesco, quindi il giorno dopo consapevolmente chiamo casa, chiedo quando sarebbe rientrato, da lì non ho più chiamato".

A detta del conduttore le versioni sono però contrastanti: "A volte dice di non sapere se fosse partito, poi se fosse tornato. Non quadra". Immediata la reazione di Angela Taccia, legale di Sempio, che replica: "Non ha mai cambiato versione, tutti gli amici confermano la sua. Gli amici dicono che Marco non aveva detto la data della partenza".

Garlasco, Massimo Giletti incredulo: "Che necessità c'era?"

"Che necessità c’era di andare e vedere questa scena?". A chiederselo è Massimo Giletti ch...

Finito qui? Niente affatto. Si discute anche sul video a luci rosse. "A Garlasco tutto il giro guardava porno? Anche Stasi", chiede Giletti mentre Taccia risponde: "Non guardavano insieme i porno a casa di Marco Poggi, non lo so, ma non ci vedo niente di male. Il problema è come uno guarda i porno e se poi fa qualcosa di più preoccupante. Infatti lui non l’ha mai fatto". 

Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

Stasera, lunedì 23 febbraio, torna in prima serata su Rai 3 Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti,...
tag
lo stato delle cose
garlasco
massimo giletti
angela taccia

17 anni dopo Garlasco, alle Iene il monologo di Vitelli: "Perché ho assolto Alberto Stasi"

Garlasco da ricostruire? Garlasco, "Chiara Poggi non stava facendo colazione: ecco quando è morta"

Lo stato delle cose Garlasco, da Massimo Giletti un faccia a faccia durissimo: la resa dei conti?

ti potrebbero interessare

Domenico, paura al Monaldi: "Bast***, vi veniamo a prendere"

Domenico, paura al Monaldi: "Bast***, vi veniamo a prendere"

Mariangela Spedicato, morta a 51 anni una delle prime donne carabiniere: il dolore di Meloni

Mariangela Spedicato, morta a 51 anni una delle prime donne carabiniere: il dolore di Meloni

Redazione
Islam, cosa appare sul tablet degli studenti: rivolta a Pioltello

Islam, cosa appare sul tablet degli studenti: rivolta a Pioltello

Massimo Sanvito
Olimpiadi, che lezione! La famiglia è il luogo sacro dove si crescono campioni

Olimpiadi, che lezione! La famiglia è il luogo sacro dove si crescono campioni

Antonio Socci